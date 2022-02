Brividi di Mahmood e Blanco è oggettivamente uno dei pezzi favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo. La Sala Stampa lo ha posizionato secondo (dietro il singolo di Elisa), ma il televoto e la giuria demoscopica potrebbero di nuovo farlo risalire, dato che al pubblico il brano piace ed anche molto.

Su iTunes è infatti primo (Elisa è quarta), mentre su Spotify ha infranto ogni record diventando – in Italia – la canzone di sempre più ascoltata in 24 ore con 3,3 milioni di stream.

Brividi però piace un po’ in tutto il mondo, dato che oggi ha conquistato addirittura il quinto posto della classifica globale dei brani più ascoltati.

5 in top GLOBAL Viva l’Italia🇮🇹🌍 pic.twitter.com/SAj8P3Vrtr — Mahmood (@Mahmood_Music) February 3, 2022

Brividi, anche su YouTube è un successo

iTunes e Spotify non sono però le uniche piattaforme dove Brividi di Mahmood e Blanco ha spaccato, dato che anche su YouTube il pezzo sta andando da Dio. Il video della loro esibizione al Festival di Sanremo è stato visto 3 milioni di volte (è l’esibizione più cliccata delle due serate), mentre il video ufficiale sta per raggiungere i 4 milioni in 48 ore.

