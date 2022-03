Niente da fare, non ne usciamo, prima mezza Twitter Italia, poi gli youtuber europei che fanno reazioni ai pezzi che vanno all’Eurovision Song Contest e adesso anche i tg brasiliani credono che Brividi sia una “canzone d’amore tra due uomini” (o che tra Mahmood e Blanco ci sia una chimica artistica). Bastava fare un giro sui social nella settimana del Festival di Sanremo per vedere allusioni, ipotesi sulla storia segreta tra i due cantanti e anche meme ironici sullo strattone che Blanco ha dato al collega.

Non soltanto i fan italiani della kermesse, adesso anche a 9.000 km di distanza da Sanremo sono convinti che Brividi sia una canzone d’amore di due ragazzi gay. Il più importante tg brasiliano, Globo News, ha annunciato la vittoria di Mahmood e Blanco così: “Festival di Sanremo in Italia. Brividi è la canzone omoer0tica che ha trionfato nella 72esima edizione del concordo“.

Mi sembra quasi di sentire RomaGaga: “Blanco e Mahmood dominam! Eles destroem a competição! Querida!”

Brividi racconta dell’amore universale, non di una storia gay.

In realtà il pezzo che ha vinto Sanremo non racconta affatto di un’amore gay. Mahmood è stato chiaro quando ha rivelato che lui e Riccardo cantano le loro diverse esperienze d’amore, lanciando il messaggio che l’amore non è etichettabile: “Pensando che sia la storia di un amore gay distruggono il messaggio che vogliamo portare. Desideriamo raccontare la libertà di essere chi siamo, liberi di esprimere i propri sentimenti. Non vogliamo etichette o caselle per l’amore. Quindi preferiamo uno sfogo libero al 100%“.

Blanco invece ha risposto a chi pensa che lui e Mahmood stiano insieme ed ha anche spiegato lo strattone dato sul palco del Teatro Ariston: “Se strattonarlo sul palco ha conquistato i telespettatori? Bo non lo so, ma è stato una sorta di sfogo. In ogni caso io ad Ale voglio tantissimo bene anche se ogni tanto rompe le scatole. Quel gesto era come dire ‘dai ce l’abbiamo fatta è andata!’ però sì le persone hanno fatto mille storie su quello strattone. Ammetto però che è stato un gesto di passione, ma anche in amicizia c’è passione, così come c’era in quel gesto“.

