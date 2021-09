Si chiama Britney vs Spears il documentario dedicato alla conservatorship della popstar che in questi mesi è finita di nuovo sulle prime pagine dei media di tutto il mondo dopo il caso esploso del #FreeBritney. A produrlo è stato Netflix che oggi rilascerà anche il trailer ufficiale.

L’account Instagram di @netflix ha iniziato a seguire il profilo di Britney Spears. #FreeBritney pic.twitter.com/eJjbnReeAF — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) September 21, 2021

La cantante in Britney vs Spears non è ovviamente coinvolta dato che le riprese del documentario durano da un anno ed in tutto questo periodo lei ha avuto le mani legate proprio a causa della conservatorship imposta dal tribunale.

Lo scorso 7 settembre il padre della popstar ha presentato una richiesta per porre fine alla tutela della figlia, segnando una grande vittoria per lei. Nel documento che l’uomo ha presentato al tribunale si legge “Jamie Spears chiede alla Corte Superiore di Los Angeles di considerare che le circostanze sono cambiate a tal punto che potrebbe non esserci più necessità di una tutela“. Jamie ha anche dichiarato che vuole il meglio per sua figlia, e se lei vuole uscire dalla tutela e crede di poter gestire la propria vita, sente che dovrebbe avere questa possibilità.

Britney vs Spears, il documentario su Netflix

In queste ultime settimane Britney Spears ha anche annunciato il fidanzamento ufficiale con Sam Asghari, suo compagno dal 2016. Questo negli Stati Uniti d’America si traduce solo con una parola: matrimonio. Per la Spears sarebbe il terzo dopo quello con Kevin Federline (padre dei suoi figli) e con Jason Alexander, un amico che ha sposato a Las Vegas durante una notte prava e da cui ha divorziato 48 ore dopo. E’ storia del pop.

Britney vs Spears è il secondo documentario che fanno sulla cantante di Baby One More Time dopo Framing Britney Spears, realizzato dal New York Times e disponibile nel nostro paese sulla piattaforma streaming Discovery+.

Nel video anteprima del trailer del documentario si sente una telefonata di Britney del 2009 in cui chiede di annullare la conservatorship. Lotta contro quella da ben 12 anni.