Britney vs Spears sta per arrivare su Netflix e proprio oggi il portale ha rilasciato la sinossi, il trailer ufficiale e la data d’uscita: 27 settembre.

“Il mondo conosce Britney Spears: performer, artista, icona. Ma negli ultimi anni il suo nome è stato pubblicamente legato a un altro termine più misterioso: tutore legale. Britney vs Spears racconta la storia esplosiva della vita di Britney e della sua ricerca pubblica e privata per la libertà. Con anni di lavoro investigativo, interviste esclusive e nuovi documenti, questo lungometraggio Netflix dipinge un ritratto completo della traiettoria della pop star da ragazza della porta accanto a donna intrappolata dalla fama, dalla famiglia e dal proprio status legale. Mostra la vita di Britney senza utilizzare le immagini traumatiche che l’hanno definita in precedenza.

La regista Erin Lee Carr (How To Fix a Drug Scandal, Dirty Money) e la giornalista Jenny Eliscu hanno lavorato per approfondire la storia intricata della tutela che va avanti da oltre 13 anni. Il film intreccia una sequenza temporale scioccante di vecchi e nuovi personaggi, incontri segreti e dietro le quinte di Britney che combatte per la propria autonomia. Messaggi di testo e un messaggio vocale, nonché nuove interviste con i personaggi chiave, chiariscono ciò che Britney stessa ha attestato: la storia completa deve ancora essere raccontata”.