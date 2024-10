Britney vittima di un incidente con il fuoco: “Capelli e ciglia bruciati”

Ieri sera, Britney Spears ha condiviso un aneddoto sui social riguardante un incidente avvenuto sei mesi fa con il suo camino. Durante un tentativo di accendere il fuoco, la popstar ha subito delle gravi ustioni che le hanno bruciato le ciglia, le sopracciglia e parte dei capelli. Nonostante il terribile episodio, Britney ha rassicurato i fan affermando che ora sta bene e che i suoi capelli stanno ricrescendo.

Nel suo racconto, Britney ha descritto la situazione come spaventosa. Era a casa, intenta ad accendere il fuoco da sola, nonostante avesse avuto già problemi in passato con il camino. Di solito, si era sempre affidata alla sua sicurezza per accendere il fuoco, ma questa volta ha deciso di farlo da sola. Improvvisamente, la fiamma è esplosa in faccia a lei, provocando danni significativi. La cantante ha rivelato di essere stata in preda al dolore, con il viso in fiamme e la sensazione di essere costretta a recarsi al pronto soccorso, poiché il dolore era insopportabile.

Britney ha anche raccontato che la persona con cui si trovava stava dormendo e non si è accorta di quanto stava accadendo. Mentre cercava di applicare del ghiaccio sulla faccia per alleviare il dolore, si è resa conto che ogni contatto le procurava ulteriore fastidio. Ha sottolineato quanto fosse spaventoso e scomodo, ed è rimasta impressionata dalla gravità della situazione.

Malgrado l’esperienza traumatica, Britney si è mostrata positiva, condividendo i progressi nella guarigione e il ricrescere dei suoi capelli. Ha anche accennato a momenti divertenti e positivi della sua vita in contrasto con questo brutto episodio. La testimonianza di Britney riflette la sua resilienza e capacità di affrontare le avversità con un sorriso, mantenendo un legame attivo con i suoi fan attraverso i social media. La popstar continua a intrattenere e informare i suoi seguaci, mostrando così un lato vulnerabile e umano della sua vita.