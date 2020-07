Dopo la fase dei gattini e delle foto prese da Google Immagini, c’è stato il periodo dei versi della Bibbia e ultimamente Britney Spears su Instagram sta pubblicando diversi video dove sfila (in modalità Loredana favoloso) e balla sulle note di famosi pezzi pop.

Sui social molti hanno preso in giro la principessa del pop per le sue coreografie, i fan e Sam Asghari sono convinti che anche Timbaland si sia preso gioco della popstar. Britney non se l’è presa troppo ed ha spiegato che non ha mai detto di essere la migliore ballerina al mondo e che se danza è solo perché ama farlo.

E lasciamola ballare! Non sarà un’ottima coreografa, ma almeno adesso si muove ed è anche sciolta, a differenza di quando al Femme Fatale Tour pareva un robot in tilt.

Britney Spears responds to people, such as Timbaland, who recently made fun of her dancing.

“I never said I was the best dancer …. I dance simply because it fills my heart with joy and expression.” pic.twitter.com/Sqx5NjPRjP

— Pop Base (@PopBase) July 7, 2020