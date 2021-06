Britney Spears ieri è stata un fiume in piena durante la sua lunga testimonianza in tribunale e nel mirino delle critiche ci sono più volte finiti i componenti della sua famiglia, nessuno escluso.

“Il mio avvocato mi ha consigliato di non dire nulla al pubblico, ma io voglio farlo. Tutti parlano di me, la mia famiglia rilascia interviste e mi fanno passare per pazza e adesso voglio parlare io“, ha dichiarato la cantante di Gimme More che ha poi continuato, “la mia famiglia vive sulle mie spalle da 13 anni” […] Mio padre, il mio team, tutti quelli coinvolti in questa conservatorship dovrebbero andare in carcere. Mi hanno creato seri danni. Voglio solo indietro la mia vita. Non ce la faccio più. Vorrei davvero poter far causa alla mia famiglia e condividere la mia storia con il mondo, raccontare quello che ho subito“.

Dichiarazioni che stanno facendo in queste ore il giro del mondo e quando su Instagram un fan ha chiesto a Jamie Lynn Spears di mettere le cose in chiaro, la sorella minore di Britney ha scritto che non parlerebbe mai sapendo che dall’altra parte c’è la volontà che non venga fatto per privacy”. Ovviamente non è ben chiaro se “l’altra parte” sia il padre o chissà chi, quel che è certo è che nel 2017 lei è stata nominata tesoriere del patrimonio di Britney qualora fosse morta.

Jamie Lynn Spears non parla “per privacy” e disabilita i commenti su Instagram

Ora, per cercare di arginare i danni, ha disabilitato i commenti su Instagram.

A Jamie Lynn Spears, sorella di Britney, è stato chiesto da un fan di mettere in chiaro le cose dopo le affermazioni di Britney. JL dice “che non parlerebbe mai sapendo che dall’altra parte c’è la volontà che non venga fatto, per privacy”#FreeBritney #BritneySpeaks pic.twitter.com/nxvbZRSuML — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) June 24, 2021

Jamie Lynn Spears, sorella di Britney, ha disabilitato i commenti sulla sua pagina Instagram dopo essere stata sommersa da più di 1500 messaggi dai fan. Nel 2017 Jamie Lynn era stata nominata tesoriere del patrimonio di Britney nel caso fosse morta. #FreeBritney #BritneySpeaks pic.twitter.com/ZQZMTP8MXL — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) June 24, 2021