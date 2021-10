Dopo più di una decade vissuta all’interno di una gabbia, Britney Spears ha finalmente ottenuto qualche vittoria e delle piccole libertà. La popstar ha potuto scegliersi un avvocato, ora può guidare la sua macchina e uscire con il fidanzato senza avere il permesso del team, ma soprattutto suo padre non è più il suo tutore legale.

Ieri notte la principessa del pop ha avvisato la sua famiglia, che se mai dovesse rilasciare un’intervista dirà tutta la verità.

“Sono onesta, ho aspettato così tanto tempo per riuscire a liberarmi dalla situazione che sapete. Adesso sono qui ed ho paura di fare qualsiasi cosa, perché ho il terrore di fare un passo falso. Per molti anni mi è stato detto che se mi fossi comportata bene la tutela sarebbe finita, ma non è mai successo. Adesso mi sto avvicinando alla fine di questo incubo, ma ci sono ancora diverse cose che mi spaventano.

Dopo 13 anni, pochi mesi fa ho ricevuto le chiavi della mia macchina, questa è una conquista. Voglio dire che non ho fatto nulla per essere trattata come sono stata trattata negli ultimi 13 anni. Sono disgustata dal sistema americano e vorrei vivere in un altro paese.

Dio perdoni le anime della mia famiglia semmai deciderò di fare un’intervista in cui racconterò la verità. – ha concluso Britney Spears – Nel frattempo… mi tengo alla larga dal lavoro, che è tutto ciò che ho conosciuto in tutta la mia vita”.