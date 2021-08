Un’altra buona notizia sul caso della conservatorship di Britney Spears. Dopo aver potuto scegliere il suo avvocato, adesso la principessa del pop sarà libera dal padre padrone. Jamie Spears infatti ha chiesto di non essere più il tutore legale di sua figlia.

“Non ci sono motivi effettivi per sospendere o rimuovere il signor Spears come tutore ed è altamente discutibile se un cambiamento di tutore in questo momento sarebbe nell’interesse della signora Spears. – hanno dichiarato gli avvocati di Jamie Spears – Tuttavia, anche se il signor Spears è il bersaglio di attacchi ingiustificati, non crede che una battaglia pubblica con sua figlia sarebbe nel suo interesse. Quindi, anche se deve contestare questa petizione ingiustificata per la sua rimozione, il signor Spears intende lavorare con la Corte e il nuovo avvocato di sua figlia per trovare un nuovo tutore. Indipendentemente dal suo titolo formale, il signor Spears sarà sempre il padre della signora Spears, l’amerà sempre incondizionatamente e cercherà sempre i suoi migliori interessi”.

Sì, certo, si dimette perché non vuole battaglie pubbliche con la figlia. Io direi piuttosto che si arrende per evitare…



TMZ riporta che Jamie Spears si dimetterà come tutore del patrimonio di Britney, ma non ha intenzione di restare in silenzio. Nei prossimi giorni ha intenzione di avanzare dichiarazioni pubbliche contro la ex moglie Lynne Spears. #freebritney pic.twitter.com/E9JrfNrCSp — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) August 12, 2021

ATTENZIONE!

Jamie Spears farà un passo indietro sulla tutela di Britney se il giudice Penny glielo chiederà e ci sarà un piano già in atto per gestire il patrimonio di Britney.

Non è NULLA confermato. #freebritney pic.twitter.com/nmu2hkTNZk — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) August 12, 2021