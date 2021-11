Britney Spears dopo 13 anni di ricatti e limitazioni è finalmente libera e non ha intenzione di tenere la bocca chiusa. La principessa del pop è tornata a parlare ed ha annunciato che la vedremo presto da Oprah. Intanto la cantante ha puntato il dito ancora una volta contro la sua famiglia (inclusa la madre).

“Farò un po’ il punto della situazione prima di andare a raccontare le cose da Oprah! So quanto sia imbarazzante rivelare di non aver avuto dei contanti in mano o non aver potuto guidare la mia macchina. Ancora oggi mi sveglio e penso a quello che la mia famiglia mi ha fatto con la tutela. Posso dire che è stato umiliante e degradante. E non voglio nemmeno menzionare tutte le cose che hanno fatto e per le quali dovrebbero essere in carcere adesso. Sì, inclusa mia madre che va in chiesa a pregare. Sono abituata a mantenere la pace per la famiglia e a tenere la bocca chiusa, ma non questa volta. Non posso dimenticare”.

E come direbbe la patrona di Cologno…

“Cosa farò adesso che la conservatorship è finita? Sono stata in trappola per 13 anni. Ora sono grata per ogni giorno che vivo libera di guidare ed essere capace di poter compare delle cose semplici, come delle candele. Saranno cose scontate per molti, ma per me adesso è un grosso cambiamento. Ora però non sono qui a fare la vittima. Vorrei essere la voce di persone con vere disabilità e malattie, io sono una donna davvero forte. Quindi non riesco nemmeno a immaginare cosa abbia fatto il sistema a chi ha davvero dei problemi. Spero che la mia storia abbia un impatto e dia il via ad un cambiamento.

E il Free Britney? Ragazzi avete spaccato! La mia voce è stata silenziata e per così tanto tempo sono stata minacciata. Non mi facevano parlare e non potevo dire nulla. Voi fan avete capito cosa stava accadendo, avete portato tutto alla luce e all’attenzione del pubblico. Vi devo tutto, mi avete salvato la vita al 100%, e so che molti si sono presi gioco del movimento”.