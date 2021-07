Britney Spears avrebbe chiamato il 911 la sera prima di depositare in tribunale la sua testimonianza, parola del New Yorker in un articolo redatto da Ronan Farrow.

ULTIMA ORA: Britney Spears ha chiamato il 911 il giorno prima dell’udienza in tribunale per denunciare se stessa come vittima di un abuso di tutela. La contea di Ventura ha sigillato la chiamata di Britney dal pubblico citando un’”indagine in corso”.#FreeBritney pic.twitter.com/h96AqEQYPl — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) July 3, 2021

La cantante nella telefonata avrebbe denunciato vari abusi di cui sarebbe stata vittima nel corso della tutela del padre. Questa telefonata, tuttavia, sarebbe singolare per due motivi. Il primo perché nella Contea di Ventura, dove vive Britney Spears, le chiamate al 911 sono pubbliche, mentre stavolta le autorità l’hanno mantenuta segreta perché “contiene informazioni che fanno parte di un’inchiesta in corso”. In secondo luogo perché la cantante non avrebbe libero accesso alle chiamate.

“Membri del suo team legale cominciarono a scambiarsi frenetici sms. Erano preoccupati di cosa avrebbe potuto dire l’indomani e prepararsi al peggio se l’udienza fosse andata per il verso storto“, si legge su ANSA come riportano da New Yorker.

E ancora:

“I due reporter [del New Yorker, ndr] hanno parlato con molte fonti tra cui la madre di Britney, Lynne, l’ex manager Sam Lufti, l’amica Paris Hilton, il parrucchiere Kim Vo, e poi stilisti, una ex cameriera e un investigatore del tribunale. “E’ una situazione alla ‘Handmaid’s Tale”, ha detto un ex truccatore alludendo alla serie distopica tratta dal romanzo di Margaret Atwood “Il Racconto dell’Ancella“.

