Durante la sua ultima deposizione in tribunale Britney Spears ha rivelato di essere stata costretta ad andare in tour nel 2018, così come a firmare per la seconda residenza a Las Vegas (mai partita) Domination. Ma l’incubo della popstar è iniziato molto prima, con il Circus Tour nel 2009, a pochi mesi dall’inizio della sua conservatorship. Ieri una ballerina della cantante di Lucky ha rivelato che durante una data del Circus Tour Britney era nel backstage e si rifiutava di tornare sul palco per l’eccessivo odore di erba.

Pare che la principessa del pop fosse terrorizzata che quel fumo potesse in qualche modo alterare i risultati dei suoi test anti droga (che le permettevano di vedere i figli). Secondo il racconto della ballerina la Spears sarebbe stata presa per un braccio e obbligata a tornare in scena.

“Ricordo che stavo piangendo dietro le quinte quando Miss B si stava rifiutando di esibirsi perché tra i pubblico c’era chi fumava erba. Fu presa per un braccio e costretta a tornare sul palco ad esibirsi. Britney aveva paura che quell’odore di erba potesse in qualche modo danneggiare le sue visite con i figli come prevedeva la conservatorship”.

Immaginate quanta violenza psicologica deve aver subito una donna per avere il terrore che del fumo possa alterare i suoi test e impedirle di vedere i figli.

“Piece of Me” dancer Valerie Moise accuses Britney’s team of dragging her by her arms back to the stage even though she didn’t want to perform because she was worried they would take her kids away if the weed smoke from the audience got into her system. #FreeBritney pic.twitter.com/gpBcP8OKUx — Britney Stan  (@BritneyTheStan) August 10, 2021

Britney Spears avvisa il pubblico “non fumate erba”: la tappa del Circus Tour (a cui forse si riferisce la ballerina) a Vancouver.