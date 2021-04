La cantante ha pianto davvero per il documentario Framing Britney Spears? Forse no.

Billy Brasfield è stato uno dei truccatori di Britney Spears e adesso è un caro amico della popstar e del suo fidanzato Sam Asghari. L’uomo ha più volte riferito a noi fan dei messaggi che arriverebbero dalla principessa del pop e ha spesso dichiarato di essere in costante contatto con lei.

Qualche giorno fa la cantante americana ha rivelato di aver visto alcuni pezzi di Framing Britney Spears e di aver pianto. Nel post Instagram in questione si legge: “Da quel poco che ho visto ero in imbarazzo, ho pianto per due settimane“. In molti non hanno creduto che fosse stata davvero Britney a scrivere quelle parole e forse in questa tesi complottistica c’è del vero. Brasfield sul portale PageSix ha detto di aver parlato con Britney ed ha aggiunto che “quelle parole su Instagram non riflettono il suo reale stato d’animo”.

“Ovviamente guardando certe cose che sono ora così lontane nel suo passato, cose che ha vissuto e che ora vengono sollevate più e più volte possono anche stranirla. Lei però sta molto bene ed è forte. Quando ho letto quel post ho subito capito che non era lei. Le ho mandato un messaggio a riguardo e mi ha risposto la scorsa notte. Vi dico solo che il video ha deciso di pubblicarlo lei, ma quelle parole non riflettono il suo pensiero. lei non ha il controllo su quello che può scrivere, sulle didascalie. Ciò che è stato sconvolgente [del post] era che puntava il dito contro i suoi fan e il movimento Free Britney e le persone che ora guardano in modo molto consapevole ai fatti che la riguardano. Sappiate che lei non ama considerarsi una vittima, piuttosto si definisce una sopravvissuta. Quel post ha lo scopo di distrarre le persone da ciò che sta accadendo attualmente in tribunale con le questioni finanziarie e di tutela di Britney”.

Io dopo aver ascoltato le parole di Billy…



Il post in cui Britney Spears parla del documentario.