Britney Spears torna con un nuovo singolo: “Il pezzo uscirà questo mese”

A pochi giorni dall’incidente avvenuto a Las Vegas, adesso i media americani e inglesi stanno parlando di Britney Spears per un motivo decisamente migliore. Secondo il The Sun la principessa del pop avrebbe registrato una canzone insieme a Will.i.am. Il brano in questione dovrebbe uscire entro la fine di luglio e pare che si intitoli Mind Your Business.

New Britney Spears song “Mind Your Business” OUT JULY 21ST! ‼️💢💯 pic.twitter.com/PHWCPOaBhC — Aaron (@ABeardedHero) July 9, 2023

“La popstar americana ha registrato una canzone top secret con il rapper dei Black Eyed Peas e la coppia la pubblicherà alla fine di questo mese. Questa collaborazione arriva un decennio dopo che lei e Will hanno avuto una numero 1 con la hit mondiale Scream & Shout. I due hanno lavorato insieme anche all’album Britney Jean e al singolo di successo Work Bi**h. Una fonte ci ha ha detto in esclusiva: “Britney e Will hanno un’enorme quantità di amore e rispetto l’uno per l’altra e si fidano davvero del giudizio musicale dell’altro. Will è sempre stato il sostenitore numero 1 di Britney e vuole vederla avere successo. Entrambi sono entusiasti di pubblicare questo brano a sorpresa e sanno che i fan lo adoreranno perché è un pezzo forte”. Questa canzone segna il ritorno di Britney sulle scene e lei ha scelto di farlo con un collega che ormai per lei è anche un vero amico”.

Britney Spears e la collaborazione con gli Stargate.

Non solo Will.i.am, Britney Spears nei mesi scorsi ha collaborato anche Caleb Stone. Il produttore ha rivelato che lui e gli Stargate hanno passato molto tempo a lavorare al nuovo disco della principessa del pop.

“Ho passato gli ultimi nove mesi tra le Alpi siberiane a comporre motivi musicali per il nuovo album di Britney Spears assieme agli Stargate. Grandi cose stanno per succedere”.

Che Britney stia davvero pianificando il tanto atteso comeback?