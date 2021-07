L’avvocato di Britney Spears, Mathew Rosengart, fa sul serio ed ha formalmente chiesto al giudice che Jamie Spears venga rimosso al più presto dal ruolo di tutore della popstar. Il prossimo passo sarà quello di cancellare la conservatorship che ha tenuto in gabbia la cantante americana per 13 anni.

Il The Sun è anche venuto in possesso di documenti riservati in cui la co-tutrice, Jodi Montgomery, e il team medico di Britney Spears affermano che non è negli interessi della principessa del pop che suo padre prenda decisioni sulla sua vita.

“La sig.ra Montgomery e il team medico della sig.ra Spears concordano sul fatto che il sig. Spears non resti il conservatore della tutela”.

Britney Spears: scomparsi milioni di dollari.

Una fonte vicina al caso ha rivelato a The Sun che Rosengart ha già chiesto a dei commercialisti di indagare sulle finanze della sua assistita.

“Sono scomparsi molti soldi. Britney Spears ha guadagnato milioni che il suo avvocato crede non siano stati contabilizzati e la popstar non sa dove siano finiti. Gli avvocati del padre non hanno saputo rispondere a queste domande. Se il suo denaro è stato rubato o utilizzato in modo illegale, si aprirà un altro caso. Il tutore e il suo team non possono utilizzare il conto bancario di chi è tutelato come se fosse un bancomat. Per utilizzare i soldi di una persona sotto tutela ci sono molti protocolli messi in atto che devono essere seguiti. Se questi non fossero seguiti correttamente sarebbe un reato. Il carcere è dietro l’angolo se le finanze di Britney fossero state gestite in maniera illegale.

L’attuale patrimonio della Spears è incredibilmente basso rispetto all’enorme fortuna che dovrebbe aver accumulato negli ultimi anni tra tour e residenze. Il patrimonio netto di Britney Spears è davvero irrisorio. Nessuno sa come Britney avrebbe gestito i suoi soldi se non fosse stata sotto tutela, ma di sicuro l’avrebbe fatto meglio di suo padre. Adesso dovrebbe avere in banca 57 milioni, molti meno di colleghi meno famosi e che hanno venduto meno album e biglietti di lei“.

Che dire…