Britney Spears (aiutata da sua madre Lynne) continua la battaglia legale per liberarsi dalla tutela del padre. La popstar nei mesi scorsi è riuscita a collezionare alcune vittorie, come la nomina dei suoi avvocati personali e di un co-conservator. Ieri Jamie Spears ha rotto il silenzio e ai microfoni della CNN ha parlato dei suoi rapporti con la figlia.

Buoni rapporti fino ad agosto 2020…

Pensare che a marzo il figlio minore di Britney ha dichiarato: “Cosa penso di mio nonno? Che sia uno stro**o e che può morire. Mia nonna invece è fantastica, la miglior nonna al mondo. Cosa penso del FreeBritney? Non lo so. Sperate che mia madre venga liberata? Diciamo che è quello che sto cercando di fare anche io“.

In a new interview with CNN, Britney’s dad claims he was on “good terms” with her until August of this year when Sam Ingham stepped in. That is a complete lie! Britney’s kids were granted a restraining order against him for alleged abuse in 2019! “Good terms”? #FreeBritney pic.twitter.com/q8DaFFdsK5

— Britney Fan (@BritneyHiatus) December 15, 2020