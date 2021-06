Britney Spears la scorsa settimana ha rilasciato una lunga testimonianza in tribunale contro la sua famiglia, nessuno escluso.

“La mia famiglia rilascia interviste e mi fanno passare per pazza” – ha dichiarato la cantante di Gimme More che ha poi continuato – “la mia famiglia vive sulle mie spalle da 13 anni” […] Mio padre, il mio team, tutti quelli coinvolti in questa conservatorship dovrebbero andare in carcere. Mi hanno creato seri danni. Voglio solo indietro la mia vita. Non ce la faccio più. Vorrei davvero poter far causa alla mia famiglia e condividere la mia storia con il mondo, raccontare quello che ho subito“.

Parole che hanno costretto sua sorella Jamie Lynn Spears a disabilitare i commenti su Instagram, mentre il resto della sua famiglia si è celato dietro il silenzio stampa.

Britney Spears: suo cognato le dà della bugiarda e rilascia un commento alla stampa

A parlare ora è stato Jamie Watson, marito di Jamie Lynn Spears quindi cognato di Britney Spears. L’uomo – fra le pagine del New York Post – ha sostanzialmente dato della bugiarda alla cantante sostenendo che “Chi non vorrebbe supportare Britney? Posso assicurarti che la sua famiglia la ama e vuole il meglio per lei. Non starei vicino a persone che non lo farebbero, non crede?“.

Insomma, la sua famiglia la ama così tanto che la obbliga a tenere una spirale contro la sua volontà pur di non farla restare incinta, la costringe a lavorare anche quando non vuole, a rinchiudersi contro la sua volontà in cliniche psichiatriche, a prendere medicinali e a non poter gestire i propri guadagni. Come no.