Qualche giorno fa Lynne Spears ha mandato a Britney Spears un video registrato nel 1998, in cui si vede la popstar che canta a Singapore alcuni dei pezzi del suo primo album. La principessa del pop ha condiviso con i fan quel ricordo.

“Accidenti… mia madre mi ha mandato questo filmato e mi ha ricordato che posso cantare! Ha detto “Non canti più … devi farlo di nuovo !” In realtà non ho mai rivisto questa performance, è decisamente di un po’ di tempo fa. È di uno dei primi viaggi che ho fatto da sola. Ricordo solo di aver detto “Wow Singapore”.

Lynne ha subito commentato il post della figlia: “Ricordo quando hai fatto quel viaggio. Canta mia dolce piccola“. E speriamo davvero che Britney torni a cantare… una volta che sarà libera.



Non è finita qui, perché ieri sera la mamma della popstar è stata avvistata in un locale gay di Dallas, il Round-Up Saloon and Dance Hall. Lynne è rimasta diverse ore in quel club ed ha ballato alcune hit della figlia, tra cui Toxic.

Che voglia di ballare Gimme More con Lynne e Felicia (che ho visto dal vivo ed è un amore di donna).

Britney Spears e Lynne sempre più vicine.

Ormai è più di un anno che Lynne vola spesso a Los Angeles per stare vicino alla figlia, ma non solo fisicamente. La mamma della cantante la sta aiutando nella sua battaglia legale per rimuovere il padre Jamie dalla conservatorship.