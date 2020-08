Che Britney Spears non stia bene e che voglia finalmente un po’ di libertà ormai è chiaro, visto che ha ingaggiato anche degli avvocati per liberarsi dalle catene del padre Jamie. Ora però a darci l’ennesima conferma è il truccatore della popstar, Billy, che ieri durante una diretta Instagram ha rivelato di aver parlato con la cantante, che gli avrebbe detto di inviarci un messaggio per ringraziarci del supporto che le stiamo dando.

Non solo Billy, anche l’ex marito della Spears, Jason Alexander ha detto che l’artista è grata al movimento FreeBritney, ma ha poi aggiunto che non può dirlo in pubblico.

Intanto una fonte vicina a Britney Spears ha anche detto a US Weekly che la principessa del pop è stanca di essere “trattata come una bambina”.

Purtroppo io non sono così certo – a differenza di Britney – che la tutela legale di Jamie Spears finirà così presto.

Britney Spears’ former makeup artist Billy B says he received a call from her and thanks her fans for supporting her. He says to be careful what you say because Britney is watching. #FreeBritney pic.twitter.com/hycjy3CENL

A source close to Britney Spears told US Weekly she is tired of being “treated like a child” under her conservatorship.

“She knows the conservatorship will end. She’s happy to have the support of fans and the public.” #FreeBritney pic.twitter.com/CAxSQrmMZ9

— Britney Fan (@BritneyHiatus) August 26, 2020