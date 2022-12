Britney Spears spiazza tutti con un post Instagram: “Hackerato il profilo?”

Ormai da più di un anno (da quando è libera dalla conservatorship) Britney Spears continua ad attaccare i suoi familiari cadenza settimanale. La principessa del pop ha denunciato le angherie subite dalla madre, dal padre e anche dalla sorella. E proprio contro Jamie Lynn la popstar ha scritto post molto forti.

“Hai detto solo falsità, proprio come il resto della famiglia. La faccia tosta che hai avuto nel pubblicare il tuo libro e mentire, come hai fatto con Alexa Nikolas. Vorrei farti sottoporre alla macchina della verità solo per far sapere alla gente quanto tu stia mentendo sul mio conto. Vorrei che Dio potesse scendere e mostrare a questo mondo intero che stai mentendo e guadagnando soldi con me! Sei feccia, Jamie Lynn”. Ho sempre lavorato molto e non sono mai stata servita e riverita. Scusami Jamie Lynn se non sono stata abbastanza forte da fare ciò che avrei dovuto fare…prendere a schiaffoni te e la mamma! Possa il Signore avvolgere il tuo cul0 meschino nella gioia oggi”.

Britney Spears spiazza i fan con un post dedicato alla sorella.

Ieri sera – nel giorno del suo compleanno – la Spears ha caricato sul suo profilo Instagram due foto della sorella, con una didascalia davvero inaspettata: “Oggi è il mio compleanno e tu sei nel mio cuore, stavo pensando a te. Complimenti per essere così coraggiosa, d’ispirazione e per mostrare così tanta forza nel tuo show. Tu non sei sola. Io so come ci si sente. La mia piccola sorella, ti voglio bene“.

La parte più bella in questa storia sono i commenti: “Ok adesso sappiamo che non gestisce più lei il profilo”. “Oddio hanno hackerato l’account di Britney”. “Jamie Lynn devi uscire da questo account e renderlo alla proprietaria!”. “Britney se hai bisogno di aiuto pubblica una foto con un top rosso”. “Ragazzi non è lei è stata hackerata sicuramente“.

Le ipotesi adesso sono tre: Britney ha davvero fatto pace con Jamie Lynn; degli hacker russi hanno preso possesso dell’account della Spears; Britney sta trollando la sorella.

.@FBI Jamie Lynn hacked Britney Spears’ Instagram — ً (@dopestbritney) December 3, 2022

Not Britney Spears is trolling Jamie Lynn on her birthday 😭😭😭 pic.twitter.com/zfagYjQsHr — Britney Stan 💜🪩 (@BritneyTheStan) December 3, 2022