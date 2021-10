Britney Spears è tornata a puntare il dito contro la sua famiglia. In uno dei suoi ultimi post di Instagram la popstar ha detto che anche se la conservatorship che l’ha tenuta in gabbia per 13 anni sta per finire, lei vuole ottenere giustizia. La cantante ha detto più volte che i suoi familiari dovrebbero pagare per quello che le hanno fatto e che suo padre e il suo team dovrebbero essere chiusi in prigione il prima possibile.



“Facevo i salti mortali per organizzare vacanze o fissare appuntamenti per il pranzo con le persone che amavo, per poi scoprire che mi abbandonavano o se ne andavano dopo 10 minuti. È umiliante, tutte le persone con cui mi sono aperta dicevano immediatamente che dovevano andare via. Ok, ho capito. Ero a loro disposizione quando faceva loro comodo. Beh ora non sono più disponibile per nessuno di loro! Non mi dispiace stare da sola… e in realtà sono stanca di essere così comprensiva come Madre Teresa… se sei scortese con me allora ho chiuso… e tanti saluti! Questo messaggio è per la mia famiglia… per avermi ferita più profondamente di quanto voi possiate mai immaginare! So che la tutela sta per finire ma voglio ancora giustizia! Sono alta poco più di 1 metro e 60 eppure sono stata io la persona più grande per tutta la mia vita… sapete quanto è difficile?”

La principessa del pop ha anche fatto riferimento ad un live in cui Camila Cabello ha cantato Real Friends, un pezzo che parla di una ragazza che viene delusa dalle persone più care.

“Sono stanca di essere comprensiva come Madre Teresa…se sei scortese con me hai finito.” “Questo messaggio è per la mia famiglia, per avermi ferita nel profondo più di quanto possiate sapere. La tutela sta per terminare ma voglio lo stesso giustizia.” #FreeBritney pic.twitter.com/m9ijGMSGBJ — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) October 26, 2021

This is possibly the reason why Britney mentioned Camila Cabello in her latest Instagram post, “my tiny desk”

Look at the lyrics to “Real Friends” pic.twitter.com/BYRcjZFfaZ — Diana 🇨🇴 (@DianaftCol) October 26, 2021

someone said maybe Britney was referring to real friends which camila performed in her tiny desk performance. — Mariela 💞 (@_dreamofmetoo) October 26, 2021

Camila Cabello: Real Friends, la traduzione della canzone a cui ha fatto riferimento Britney Spears

No, penso che resterò stasera

Salta le conversazioni e “Oh, sto bene”

Questa città di carta mi ha deluso troppe volte

Perché ci provo?

Pensavo di potermi fidare di te, non importa

Dove posso disegnare la linea?

Immagino di essere troppo ingenuo per leggere i segni

Sto solo cercando dei veri amici

Tutto quello che fanno è deludermi

Ogni volta che faccio entrare qualcuno

Poi scopro di cosa si tratta

Sto solo cercando dei veri amici

Mi chiedo dove si nascondano tutti

Sto solo cercando dei veri amici

Devo alzarmi da questa città (oh, ooh)

Sto in piedi, parlando con la luna (ooh)

Mi sentivo così solo in ogni stanza affollata

Non posso fare a meno di sentire che qualcosa non va, sì

Perché il posto in cui vivo

Solo non mi sento come a casa

Sto solo cercando dei veri amici

Tutto quello che fanno è deludermi

Ogni volta che faccio entrare qualcuno

Poi scopro di cosa si tratta

Sto solo cercando dei veri amici

Mi chiedo dove si nascondano tutti

Sto solo cercando dei veri amici

Devo andarmene da questa città

Voglio solo parlare di niente

Con qualcuno questo significa qualcosa

Scrivi i nomi di tutti i sogni e i demoni

Per le volte che non capisco

Dimmi, qual è il punto di una luna come questa

Quando sono di nuovo sola?

Posso scappare in un posto bellissimo

Dove nessuno conosce il mio nome?