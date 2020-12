Nonostante l’uscita di Swimming In The Stars e Matches (che comunque sono brani registrati nel 2016), Britney Spears è in pausa da più di due anni e secondo il figlio Jayden potrebbe anche non tornare mai più a cantare. Anche l’ex manager Larry Rudolph un anno fa ha dichiarato che la principessa del pop potrebbe non esibirsi mai più. In questi giorni a far circolare nuovamente le voci di un presunto ritiro definitivo è stata una fonte vicina alla popstar, che in un’intervista rilasciata a Ok Magazine ha rivelato che Britney vuole porre fine alla conservatorship e alla sua carriera nel mondo della musica.

“Britney Spears e suo padre hanno certamente una relazione difficile, ma questa decisione non riguarda solo l’uomo. Lei vuole proprio terminare la conservatorship e lo sta facendo a piccoli passi. Loro due ormai non si parlano da mesi se non tramite i loro legali, lei lo incolpa anche di aver perso parte della custodia dei figli. Posso dire però che Jamie vuole il bene di sua figlia. Le uniche altre persone che sono sempre state al suo fianco sono la madre Lynne, i figli e l’ex assistente e amica Felicia. Quando è entrata in vigore la tutela legale Britney era ricca ma il suo impero finanziario stava crollando perché era circondata da persone losche. Nemmeno una sola persona degna di fiducia era al suo fianco. Aveva appena divorziato, aveva appena avuto un altro bambino, sua zia era morta, e poi la cosa peggiore di tutte è stata Felicia, che ha cambiato lavoro ed ha iniziato a collaborare con i Jonas Brothers. Questi serpenti aspettavano solo che Felicia se ne andasse per strisciare dentro casa di Britney Spears. Ricordatevi che appena è entrata nella conservatorship Britney è tornata al top. Ha avuto un ruolo da guest star in How I Met Your Mother, ha trionfato ai VMA, ha rilasciato un album che ha venduto milioni di copie e fatto un tour di successo collezionando diversi record con singoli e disco. La verità è che Britney Spears ama esibirsi e ama i suoi fan, ma la sua vita adesso ruota attorno ai suoi ragazzi e alla sua famiglia. Per quanto riguarda la sua carriera, lei è stata al top così tante volte, ormai è un’icona. Adesso si trova ad un punto in cui guarda con affetto ai suoi 20 anni nel settore. Ed è per questo che è pronta a fare le valigie per sempre una volta che avrà raggiunto un accordo con l’etichetta discografica lo farà. Cosa farà lontana dalla musica? Quello che vedete su Instagram, guardate l’account”.

Da fan posso solo sperare che Britney faccia la scelta che la rende più felice, se davvero non vuole più cantare lo accetteremo tutti. Ovviamente però non ci crederò al 100% fino a che non sarà lei a dirlo.

