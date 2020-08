Britney Spears sta combattendo per apportare dei cambiamenti alla sua conservatorship. La cantante pare che sia fortemente contraria al fatto che suo padre Jamie, continui a tirare indisturbato le fila della sua vita. L’avvocato di Britney ha appena presentato al tribunale di Los Angeles dei nuovi documenti in cui sono elencati i desideri di Britney. La popstar di Make Me vuole che Jamie Spears non sia più l’unico ad esercitare la sua tutela legale.

Nei documenti depositati ieri, l’avvocato dice che Britney “preferisce mantenere Jodi Montgomery nella posizione che le è stata assegnata come conservatrice temporanea sulla persona di Britney da quasi un anno e vuole inserirla in quel ruolo in modo permanente“.

Il legale della principessa del pop dice anche che la sua assistita non vuole che il padre Jamie sia l’unico a gestire la sua fortuna e le sue proprietà, che gestisce da solo da più di un anno, da quando l’altro tutore si è dimesso. Britney vuole che sia un esperto qualificato a gestire i suoi affari.

Britney Spears ha anche avvisato il suo avvocato del fatto che lei non ha alcuna intenzione di esibirsi in questo periodo, quindi secondo lei è necessaria una revisione del modo in cui viene gestita la sua tutela, per riflettere il suo nuovo stile di vita, che non comprende più residenze a Las Vegas, tour o semplicemente giornate scandite dal lavoro. Oggi pomeriggio si terrà un’udienza su questa possibile revisione della conservatorship. Speriamo che il giudice ascolti i desideri di Britney.

Today’s report to the court by Sam Ingham in which he relayed Britney’s strong desire to remove Jamie Spears as conservator is huge news! We could not be more proud of Britney and Lynne! After talking to our legal consultants about the document, we have some takeaways to share. — Britney’s Gram (@BritneysGram) August 18, 2020

y’all.. britney has formally requested to be released from her conservatorship. i am so emotional right now! #FreeBritney pic.twitter.com/Hl4mEBwTix — CØDY (@_codez) August 18, 2020