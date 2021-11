Britney Spears vestirà made in Italy

Britney Spears vestirà Versace per il suo matrimonio, indossando un abito disegnato per lei proprio da Donatella in persona.

“No, questo non è il mio vestito da sposa” – ha scritto la cantante su Instagram pubblicando una serie di scatti con un abito da principessa – “Donatella Versace mi sta facendo il vestito mentre parliamo. Buona notte gente!“.

La maison Versace è stata venduta per circa due miliardi di dollari all’americano Michael Kors, ma Donatella è rimasta il volto nonché il direttore creativo. Sarà infatti proprio lei a confezionare l’abito da sposa di Britney, il terzo che sfoggerà.

La cantante si è infatti sposata nel 2004 con l’amico Jason Allen Alexander (matrimonio durato meno di tre giorni) e sempre lo stesso anno con Kevin Federline, padre dei suoi due figli, divorziando nel 2007. A distanza di 15 anni (il matrimonio dovrebbe essere celebrato nel 2022), Britney Spears dirà nuovamente sì. Questa volta a Sam Asghari, suo compagno dal 2016.

Sam e Britney si sono conosciuti sul set del video Slumber Party e da allora non si sono più lasciati. Nei loro progetti anche un bebè, il primo per lui, il terzo di Britney.



Britney Spears e Donatella Versace, la collaborazione nel 2002

Il vestito da sposa non sarà il primo abito disegnato da Donatella per Britney. Gliene fece uno anche nel 2002 in occasione della Milano Fashion Week.