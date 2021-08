Sono tre anni che Britney Spears non si esibisce davanti ad un pubblico, l’ultima volta è stata quando ha salutato i fan con l’ultima data del tour europeo, prima della residenza annullata Domination. L’ex manager della popstar qualche settimana fa ha rivelato che la cantante vuole ritirarsi definitivamente: “Ormai sono passati quasi due anni da quando ho sentito per l’ultima volta Britney Spears. In quell’occasione lei mi ha informato che voleva prendersi una pausa dal lavoro a tempo indeterminato. Oggi però sono stato informato che l’intenzione di Britney è quella di ritirarsi ufficialmente“.

La stessa versione l’ha data anche un amico della principessa del pop: “Per quanto riguarda la sua carriera, lei è stata al top così tante volte, ormai è un’icona. Adesso si trova ad un punto in cui guarda con affetto ai suoi 20 anni nel settore. Ed è per questo che è pronta a fare le valigie per sempre una volta che avrà raggiunto un accordo con l’etichetta discografica lo farà“.

Britney Spears dice addio alla musica? No… secondo Sam Asghari.

Il fidanzato della cantante di Gimme More però ha rassicurato i fan dicendo che presto la rivedremo sul palco: “Se i suoi fan la rivedranno esibirsi presto? Assolutamente“.

Ovviamente potrebbe essere una risposta data ai paparazzi per sbarazzarsi di loro. In ogni caso l’ex avvocato di Britney in passato ha dichiarato che la Spears non tornerà a lavorare fino a che suo padre sarà il suo tutore. Quindi se tutto andrà bene sono quasi certo che assisteremo ad un glorioso comeback, sicuramente il suo più importante.

Sam Asghari tells paparazzi that Britney Spears will “absolutely” be performing again in the future before following up with “hopefully.” 🥲🖤

pic.twitter.com/EJx6wqD2xB — Fan Account (@TheSpearsRoom) August 18, 2021