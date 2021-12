Da quando è finalmente libera Britney Spears sui social è un fiume in piena. Ieri sera la principessa del pop è tornata a parlare a noi fan, senza troppi freni. In un lungo post la cantante di Lucky ha confessato che durante i suoi concerti a Las Vegas avrebbe tanto voluto esibirsi sulle note dei suoi nuovi pezzi o su quelle dei remix delle iconiche hit, ma il suo team l’ha sempre fermata.

“Quello che mi hanno fatto è imperdonabile. Per 13 anni ho chiesto di potermi esibire con nuove canzoni e con i remix delle vecchie hit. Tutte le volte che lo chiedevo mi rispondevano con un secco ‘no!’. Lo facevano quasi per farmi fallire, perché io sapevo cosa volevano in realtà i miei fan. Direi che è assurdo vedere come le mie canzoni siano state remixate ovunque e io sia stata l’unica a non potermi esibire con quei remix. Addirittura hanno dato quei remix a mia sorella, perché a me no? Così tanto tempo sprecato ad umiliarmi e mettermi in imbarazzo.

Le persone non hanno nemmeno idea di tante cose che mi hanno fatto. E dopo tutto quello che mi hanno fatto subire adesso ho paura delle persone e di questo ambiente. Fidatevi che mi hanno davvero ferita. Il mondo adesso mi vede come una donna insicura e fragile, ma se tutti sapessero ciò che mi hanno fatto capirebbero. E mi spiace che a molti la verità non piaccia. Per molti sarei più credibile se scrivessi un articolo su Playboy, che se pubblicassi un libro”.