Ieri Jamie Lynn ha rotto il silenzio e ci ha regalato una performance da attrice della Ares. Molti fan di Britney Spears però hanno fatto notare come in realtà la popstar americana abbia sbugiardato la sorella con la sua testimonianza in tribunale. In pratica Jamie Lynn avrebbe dovuto leggere bene la deposizione prima di fare il suo discorso e magari spiegarci come mai Britney alla giudice ha detto che “tutta la sua famiglia non ha fatto nulla per fermare il padre“. Eppure la protagonista di Zoey 101 ha detto di aver sempre supportato la sorella e averle detto di essere d’accordo sulla fine della conservatorship. Qui c’è qualquadra che non cosa.

JAMIE LYNN… “My sister knows i love and support her” BRITNEY SPEARS… “My whole family did nothing” “My family has lived off my conservatorship for 13 years” “I would honestly like to sue my family, to be totally honest with you” pic.twitter.com/COUV3SSUP4 — Militante do Free Britney 🏳️‍🌈🔱🦊 (@pedrolabredot) June 28, 2021

Britney Spears contro tutta la sua famiglia: “Vivono da 13 anni grazie alla mia tutela”.

“Non solo quello che ha fatto mio padre, ma la mia famiglia non ha fatto niente per impedirlo. Tutto quello che mi è successo doveva essere approvato da mio padre. È stato lui ad approvare tutto. Tutta la mia famiglia non ha fatto nulla per fermarlo. Il motivo principale per cui sono qui oggi è perché voglio terminare la tutela senza dover essere valutata da dottori approvati da altri. Ho fatto molte ricerche, signora giudice. E ci sono un sacco di giudici che mettono fine alle conservatorship senza che debbano esserci esami. Le uniche volte che non lo fanno è se la famiglia si oppone. E considerando che la mia famiglia ha vissuto grazie alla mia tutela per questi 13 anni, non sarò sorpresa se uno di loro avrà qualcosa da dire in futuro e dirà: “Non pensiamo che questa tutela dovrebbe finire, dobbiamo aiutarla ancora”. Soprattutto adesso che ho ottenuto il diritto di dire quello che mi hanno fatto. […] Se devo proprio essere onesta vorrei fare causa alla mia famiglia“.

Evidenziate in verde le spese di Jamie Lynn da quanto risulta nel conto bancario di Britney. Giusto per allegarvi una prova del fatto che menta quando dice “non ho nulla da guadagnare o da perdere”. #FreeBritney pic.twitter.com/0xMS1EPnIy — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) June 28, 2021