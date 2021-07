Britney Spears è finalmente libera di pubblicare quello che vuole su Instagram? Forse sì, o almeno è l’inizio di una maggiore autonomia. Perché se qualche giorno fa la cantante ha usato l’hashtag #FreeBritney e stamani ha sbottato contro qualcuno di molto vicino che non l’ha mai aiutata in questi anni, ma che in pubblico ha speso belle parole per lei (stiamo pensando tutti alla stessa persona vero?).

“Non dimenticarti mai di chi ti ha ignorato quando avevi bisogno e di chi ti ha aiutato prima anche che lo chiedessi. Non c’è niente di peggio di quando le persone più vicine a te che non si sono mai presentate per te, pubblicano cose riguardo alla tua situazione qualunque essa sia e parlano del supporto che secondo loro ti danno. E non c’è niente di peggio di questo! Come osano dire qualcosa le persone che ami di più? Loro hanno anche solo allungato una mano per aiutarmi tutto questo tempo? Come osano dire in pubblico che gli importa qualcosa di me? Avete forse allungato una mano verso di me quando stavo annegando? Di nuovo, no! Quindi se stai leggendo questo e sai chi sei… sappi che tu hai il coraggio di dire qualcosa sulla mia situazione solo per salvarti la faccia pubblicamente! Se pubblicherai qualcosa, per favore, smettila di fare la persona per bene quando sei così lontano dall’essere per bene, non è nemmeno divertente questa farsa. E buona giornata!”

Britney Spears parla della sorella?

Molti fan della popstar di Womanizer sono convinti che questo sfogo sia rivolto a Jamie Lynn. Non soltanto perché la ragazza sui social ha spiegato di aver sempre supportato Britney, ma anche perché proprio ieri è uscito un articolo di US Weekly che dipinge Jamie Lynn come la santa patrona del movimento Free Britney (potete tranquillamente ridere).

Jamie Lynn is 100 percent for #FreeBritney, a source tell US Weekly.. “She and Britney have always had this special bond as sisters. Jamie supports Britney and has been there for her, listening to Britney’s speeches, praying for her and sharing encouraging messages with her” pic.twitter.com/1aYIC6PY9x — POP CULT MEDIA (@SueMyFamily) July 16, 2021