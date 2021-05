Altro documentario, altro post che puzza sul profilo di Britney Spears. Ma andiamo per ordine. L’avvocato e il fidanzato della popstar hanno dichiarato che lei supporta il movimento Free Britney, che è grata per quello che stanno facendo i fan e che soprattutto vuole che suo padre non la controlli più.

In USA è uscito un documentario ‘Framing Britney Spears‘ che smaschera Jamie Spears e il suo team, eppure su Instagram Britney (o chi per lei) ha detto di aver pianto guardando quelle immagini in tv.

Adesso in UK è uscito ‘The Battle For Britney‘ e poco fa sul profilo della cantante di Baby One More Time è apparso questo sfogo.

“Il 2021 è decisamente migliore del 2020 ma non sapevo che sarebbe stato così! Sono usciti tanti documentari su di me quest’anno con le opinioni di altre persone sulla mia vita. Cosa posso dire? Ne sono profondamente lusingata. Questi documentari sono così ipocriti… criticano i media e poi fanno la stessa cosa. Dannazione non vi conosco ma voglio ricordarvi che anche se ho avuto dei momenti piuttosto difficili nella mia vita, ho avuto molti più momenti incredibili. Purtroppo penso che il mondo sia più interessato al negativo di quello che mi riguarda.

Non voglio dire che non sia stata Britney Spears a scrivere queste parole. Diciamo solo che è singolare che una persona che spende energie e tanti, tanti soldi per avere un po’ di libertà se la prenda con chi cerca di far luce sul suo caso e incastrare chi la libertà vorrebbe continuare a negargliela.

In ogni caso ne sapremo di più a giugno, quando Britney in persona sarà in tribunale a dire la sua.

