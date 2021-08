Dopo la notizia secondo la quale la tutrice di Britney Spears avrebbe pensato di chiedere un TSO per la cantante, ieri la popstar è tornata a parlare della sua situazione. La principessa del pop ha pubblicato una breve clip di un fan con la bandiera ‘FreeBritney’ ed ha detto che conosciamo soltanto metà della verità.

“Accidenti guardate che bandiera! Quando ho visto questo video ho pensato ‘La mia bandiera al posto della bandiera americana!?!?’ Sì, mi sto vantando di un risultato della mia battaglia. Ma questo è così sbagliato? So che nel mio post precedente ho detto che voi ragazzi conoscete la mia situazione, ma lasciatemelo chiarire… ne conoscete solo la metà! E ai molti di voi che dicono che dovrei essere cauta con quello che scrivo, voglio dire, se ci pensate davvero, con quello che ho passato credo di essere stata troppo cauta! In un sistema in cui mi sono sentita completamente senza speranza per così tanto tempo, almeno adesso ho una piattaforma da usare per parlare. Come dice meglio Selena Gomez – Il mondo può essere un brutto posto… lo so io… lo sai tu… uccidili con gentilezza! Purtroppo i media stanno dicendo cose non belle, bugie orribili e cattiverie sul mio conto”.