Quando Britney Spears risponde alle domande “dei fan” (se lallero) mi faccio sempre delle grasse risate. Di solito la popstar americana ci svela quale cartone Disney preferisce, il suo colore del cuore o che tipo di marmellata ci consiglia, insomma tutta roba molto interessante. Ieri notte però la cantante di Gimme More ha finalmente risposto alla domanda che da due anni le fanno davvero tutti “Britney è tutto ok?”. Tenetevi forte perché la risposta ricorda quella di Francesco Monte che – in maniera molto spontanea – sull’Isola dei Famosi ci spiegava che voleva tornare in Italia per difendersi dalle accuse di Eva Henger.

“Poi mi avete chiesto se sto bene e se è tutto ok. Sì è tutto perfettamente ok, io sto davvero bene. Ho una bella casa, dei meravigliosi bambini, va tutto benone. Se ho preso una pausa in questo periodo è perché voglio divertirmi e rilassarmi”.

Oooook…

Il video è accompagnato da una didascalia in cui la principessa del pop si è trasformata in Patrizia Rossetti ed ha sponsorizzato un negozietto di Malibù: “Questa ero io ieri prima di andare in giro a Malibu. Per strada indossavo una giacca marrone del mio ragazzo per non farmi riconoscere, ma cavoli, i paparazzi mi hanno beccata. Ho trovato un nuovo negozio interessante che vi suggerisco e si chiama brandymelvilleusa. Non è un negozio elegante, forse è più simile a un negozio di abbigliamento per donne che amano l’allenamento. Avevano vestiti adorabili. Sono così eccitata per l’estate. Voi cosa state facendo in questo periodo?”

Britney Spears, il video dove risponde ai fan.