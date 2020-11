Ricoveri forzati, battaglie legali contro il padre, divieti di qualsiasi natura e una conservatorship infinita, la vita di Britney Spears negli ultimi anni non è affatto facile. Per questo motivo è nato il movimento FreeBritney e per la stessa ragione sua madre Lynne è volata a Los Angeles più volte per aiutarla a liberarsi dalla gabbia in cui la sta tenendo prigioniera il padre Jamie. Adesso però è arrivato un inaspettato video messaggio in cui la principessa del pop ci rassicura e dice di essere felicissima.

“Ciao a tutti. So che ultimamente ci sono stati tanti commenti e le persone dicono cose molto diverse sul mio conto. Però io volevo solo farvi sapere che sto davvero bene, che non sono mai stata così felice in vita mia e che vi mando tanto amore e preghiere”.

“E questo è tutto, PUNTO!”, questo è uno dei primi commenti apparsi sotto a questo filmato ed è firmato dall’account Britney The Zone, la mostra dedicata alla cantante, ma alla quale Britney Spears non si è mai fatta vedere, anche se il suo team le aveva offerto una cifra monster. Voglio credere quindi che la Spears stia bene e sia felice, ma questo video non mi convince del tutto.

Britney Spears shares update on her life with fans: “I want you guys to know that I am fine – I’m the happiest I’ve ever been in my life.” pic.twitter.com/WMXl8ZliMk — Pop Crave (@PopCrave) November 2, 2020

Ieri è arrivata anche un’altra bella notizia, perché Jamie Lynn Spears ha rinunciato al ruolo di amministratrice della fortuna di sua sorella in caso che muoia. Sarò maligno, ma credo che sia stata spinta anche dal fatto che i fan di Britney la perseguitano sui social e adesso lei sta per tornare con il reboot di Zoey 101 e non può bruciarsi questo comeback.