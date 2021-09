Un’icona che ne cita un’altra, è successo con Britney Spears, che in uno dei suoi ultimi post Instagram ha tirato in ballo Sophia Loren. Ieri sera la principessa del pop ha ripubblicato alcune delle sue foto senza reggiseno, ma in versione ‘alta qualità’. Negli scatti la cantante tiene in mano una rosa e alla fine della gallery c’è proprio un’immagine del bellissimo fiore (che abbia qualcosa ache fare con il Project Rose di cui ci ha parlato per mesi?).

“Riposto queste foto perché la prima volta erano davvero sfocate! Ecco una versione più chiara di questi scatti e se sei come la maggior parte e non hai idea di cosa sto parlando allora fa****o. ‘C’è una fonte della giovinezza: è nella tua mente, nei tuoi talenti, nella creatività che porti nella vita. Quando impari ad attingere a questa sorgente, avrai davvero sconfitto l’età’. Sophia Loren”.

Britney Spears e il “backstage”.

Negli ultimissimi post la diva di Toxic ci tiene a farci sapere che il backstage che mostra è tutto naturale, che non ha usato filtri per renderlo più desiderabile: “Ecco un video in modo che possiate vedere che questo è davvero il mio lato b! Niente filtri o trucchi strani. Questo ragazzi è il mio vero affare“.

A quanto pare Madonna non soltanto ha consigliato il suo avvocato all’amica, ma le sta facendo anche da social media manager suggerendole cosa pubblicare. Dai, dev’essere per forza così.