Anche se non per della nuova musica, ma questo è senza dubbio l’anno di Britney Spears. Numeri straordinari su Spotify e You Tube (è una delle pochissime artiste anni 90 ad avere decine di brani e video con più di 100 milioni di streams e visualizzazioni), ben 11 milioni di follower guadagnati su Instagram negli ultimi 12 mesi e un altro importante record tra le ricerche web.

Per l’undicesima volta Britney Spears è la persona più cercata dell’anno su Google, nessuna come lei. La stessa impresa le era riuscita anche nel 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, quindi adesso la Spears è l’unica persona al mondo ad essere la più cercata in tre decadi diverse. Anche questo la rende un’icona inarrivabile, perché oltre ad aver fatto la storia con le sue hit, le esibizioni iconiche e gli scandali, Britney a 23 anni dal suo debutto non smette di affascinare il pubblico con la sua storia (e questo mi spiace ma non è mai riuscito ad altre colleghe del calibro di Beyoncé, Taylor Swift o Adele).

Quest’anno dietro a Britney Spears nelle ricerche di Google ci sono: Cristiano Ronaldo, Megan Fox, Elon Musk, Scarlett Johansson, Kim Kardashian, Meghan Markle, BTS, Ariana Grande e Kylie Jenner.

The fact that it took 10 years for Britney to gain 10 Million followers on Instagram, and in 2021 alone she gained 11 Million followers. 😭

This is definitely the year of Britney! pic.twitter.com/cAvFSRQgyj

— Spears Promo (@BSpearsPromo) December 21, 2021