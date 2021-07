Il Newyorker continua ad indagare sul caso di Britney Spears e della sua conservatorship. Dopo aver rivelato dettagli inquietanti sul suo ex avvocato (che si è dimesso ieri pomeriggio), il magazine ha riportato un racconto horror su Jamie Spears. Un’amica della famiglia Spears ha fatto delle rivelazioni davvero pesanti sul padre della popstar.

Nelle settimane successive, Jamie ha logorato la Spears. “Le sputava tutto in faccia – la saliva volava – le diceva che era una p***ana e una madre terribile”, ha rivelato l’amica di famiglia. Alla Spears è stato detto che avrebbe potuto rivedere i suoi figli solo se avesse collaborato. “Lynne diceva, ‘Obbedisci a papà e ti faranno uscire’”. La Spears si è comportata bene e ha riguadagnato la possibilità di vedere limitatamente i suoi figli. Ma Jamie si è sbarazzato di chiunque fosse stato vicino a sua figlia. La governante che ha lavorato per la Spears durante la disputa sulla custodia ricorda di essere stata licenziata in quel momento. “Chiunque lavori per lei d’ora in poi passa attraverso di me”, le disse Jamie. Quando la Spears ha chiamato la governante qualche giorno dopo, chiedendole di tornare, le due hanno pianto insieme al telefono. “Ti voglio bene e mi manchi anche tu”, ha ricordato la governante dicendo, “ma tuo padre mi ha detto che non mi è permesso lavorare per te”. Dopodiché, Jamie le ha detto di non accettare le chiamate della Spears. La Spears è quindi tornata in studio per registrare il suo sesto album, Circus”.

Praticamente un mix tra The Handmaid’s Tale e una puntata random di American Horror Story. Ovviamente queste sono le parole di un’amica di Lynne, ma dopo l’ultima udienza in cui abbiamo ascoltato Britney Spears nulla mi stupisce più.

