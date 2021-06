Britney Spears da 13 anni è sotto la custodia del padre e qualche giorno fa ha rilasciato una lunga testimonianza in tribunale dove ha svelato gli orrori della sua vita fra restrizioni, obblighi, ricatti e minacce.

Una confessione a cuore aperto che la cantante voleva fare da tempo, dato che più volte – durante il proprio lavoro – ha cercato di lanciare gridi d’aiuto tutti passati inosservati.

Fra gabbie e catene Britney Spears ha spesso cercato di lanciare dei segnali, ma nessuno l’ha ascoltata. Nel 2016 la cantante ha collaborato con il fotografo David LaChapelle per il video di Make Me. Video che è stato cestinato e ricreato da capo in tempo zero e con un budget ristretto dopo che Britney avrebbe espressamente richiesto di essere rappresentata morta ed in gabbia. Secondo la ricostruzione dei fatti (ma a sto punto la verità non la sapremo mai) a voler cestinare il video originale sarebbe stata la stessa cantante perché “sono una mamma ora” e certe immagini di lei non le piacevano più.

Su Instagram riguardo il movimento #FreeBritney il fotografo Davide LaChapelle, sostenne che Britney gli aveva espressamente chiesto di essere rappresentata “morta” nel video della canzone “Make Me”, che è stato poi rimpiazzato da quello attuale improvvisato all’ultimo momento. pic.twitter.com/jZYFwHRTiP — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) June 24, 2021

Britney Spears in gabbia: tutte le volte che l’ha usata

Catene e gabbie sono sempre stati un segno distintivo della carriera di Britney Spears degli ultimi anni. Dal Circus Tour al Femme Fatale Tour, passando per il video di Make Me. Immagine che se viste oggi a posteriori, fanno riflettere.