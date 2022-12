Britney Spears pubblica (e poi cancella) foto da IG: suo marito rompe il silenzio e svela perché

Britney Spears ha da sempre (o meglio, da quando è di nuovo libera) un rapporto un po’ conflittuale con il proprio profilo Instagram. Spesso e volentieri, infatti, lo ha usato per lanciare accuse poco velate nei confronti dei suoi genitori o di sua sorella, salvo poi scioccare tutti con un post (probabilmente troll?) nel giorno del compleanno di Jamie Lynn Spears.

Fra un post contro la sorella e uno contro il padre, Britney Spears spamma su Instagram anche numerose foto in cui è coperta solo da delle emoji. Foto che tende poi a far sparire poco dopo.

#britneyspears just posted this and deleted it 5 sec later her instagram is more exciting than this game#SFvsSEA pic.twitter.com/YJPfw5s6Ll — JAMiam (@Maynard29Jim) December 16, 2022

Britney Spears e la relazione complicata con Instagram: parla suo marito

Come mai la cantante pubblica e poi cancella foto dov’è ritratta come mamma l’ha fatta? A rispondere è stato suo marito Sam. “Britney è l’unica persona al mondo che viene bullizzata perché posta quel tipo di foto“. Quel tipo di scatti però non piacciono neanche a lui: “Personalmente preferirei che non li pubblicasse, ma chi sono io per controllare una persona che è stata controllata e giudicata per tutta la vita?”.

Per risolvere il problema Britney e Sam hanno così deciso di disattivare i commenti da IG.

🚨| Britney Spears ed il marito Sam hanno deciso (finalmente) di disattivare la sezione dei commenti sui loro profili Instagram a seguito dei commenti negativi e degli insulti che ricevono giornalmente. pic.twitter.com/SG9h1ez5CK — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) December 16, 2022

Una cosa è certa: il post #FreeBritney a livello lavorativo la cantante lo sta gestendo davvero male. Avrebbe potuto realizzare un album, un documentario o un’intervista. E invece ha in procinto solo di pubblicare un libro che dovrebbe uscire nei primi mesi del 2023.