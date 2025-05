Britney Spears provoca caos in volo: scuse e polemiche

Durante un volo da Cabo San Lucas a Los Angeles, Britney Spears ha provocato disordini fumando sigarette e bevendo vodka a bordo, generando tensioni tra passeggeri ed equipaggio. All’arrivo, la cantante è stata accolta dalle forze dell’ordine per chiarimenti sul suo comportamento.

Spears ha successivamente condiviso le sue scuse sui social, criticando allo stesso tempo il personale di volo. Non ha negato l’accaduto, ma si è difesa affermando di essere stata maltrattata dagli assistenti di volo, che avrebbero insistito affinché rimanesse seduta per tutto il tempo. Ha spiegato l’accaduto, affermando che un amico le avrebbe dato la sigaretta e accesa per lei.

In un post, Spears ha ammesso di aver bevuto vodka per la prima volta e di essersi sentita “intelligente” per l’azione. Ha anche espresso sorpresa per l’intervento delle autorità, ritenendo eccessivo contattare la polizia per una sigaretta accesa. Le sue affermazioni hanno alimentato ulteriori polemiche attorno a un comportamento considerato inappropriato a bordo di un aereo.

Nonostante le scuse, l’intervento delle autorità è stato inevitabile, evidenziando la precarietà della situazione. Spears continua a navigare in un contesto mediatico difficile, mentre cerca di presentare la sua versione dei fatti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it