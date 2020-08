Della situazione in cui si trova Britney Spears da 12 anni ne hanno parlato tutti, sua madre, suo fratello, suo padre, uno dei registi con cui ha lavorato, un fotografo e anche un coreografo. Ora però pare che la popstar di Gimme More sia pronta a vuotare il sacco. Secondo quello che una fonte ha rivelato al Mirror, la principessa del pop vorrebbe pubblicare un libro e rilasciare un’intervista televisiva in cui racconta tutto quello che sta passando in questi anni.

“Secondo quanto ci è stato riferito, Britney Spears sta pianificando di pubblicare un libro esplosivo e rivelatore che racconterà i dettagli inquietanti della sua tutela. Sebbene sia rimasta in silenzio mentre infuriava la campagna #FreeBritney, la star adesso vuole parlare. La fonte ci ha detto: “Britney si sta preparando a rompere il suo silenzio in un’intervista rivelatrice. Ha seguito con entusiasmo il movimento #FreeBritney. Ha così tanto da dire che ora crede sia tempo per tutti di ascoltare la sua vera storia. Lei non è troppo felice, ma vuole rassicurare tutti e dire che non è un robot, vuole far vedere che è capace di parlare. Vuole anche pubblicare un libro, ma ottenerne l’approvazione legale per la pubblicazione è a dir poco complicata, ma lei è sicura che prima di questo sarà più semplice fare un’intervista televisiva o addirittura sedersi in un podcast e raccontare tutto. Lei da anni tiene anche delle registrazioni vocali di quello che sta passando, una sorte di diario vocale”.

Adorerei vedere Britney Spears libera di scrivere un libro o sedersi in un talk show a raccontarci quello che è successo in questi anni nella sua vita, ma fino a che sarà nella gabbia della conservatorship dubito che accadrà.

L’idea del libro comunque non mi ha stupito, alla fine se ci pensate bene in For The Record Britney ci aveva avvisati: “Un giorno scriverò un buon libro. Un bel libro misterioso”.

The Mirror says Britney Spears is writing a tell-all book sharing her story and disclosing the “disturbing details” of her conservatorship. #FreeBritney pic.twitter.com/JxXBOSXijU — Britney Fan (@BritneyHiatus) August 5, 2020