Finalmente arrivano buone notizie da Los Angeles. Si è da poco chiusa la nuova udienza sul caso della conservatorship di Britney Spears e la principessa del pop ha avuto la sua prima vittoria. Il giudice ha permesso alla popstar di Gimme More di scegliere l’avvocato da quale verrà rappresentata per liberarsi della tutela legale che l’ha ingabbiata per 13 anni. Da qui in avanti il legale che si batterà per Britney sarà Matthew Rosengart.

Matthew Rosengart, come richiesto da Britney, è stato ufficialmente approvato come avvocato. Rappresenterà la popstar nella battaglia legale contro la sua tutela. #FreeBritney pic.twitter.com/mlTjrEjBmQ — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) July 14, 2021

Britney Spears: il ringraziamento a tutti i fan.

La cantante americana collegata via streaming ha ringraziato tutti i suoi fan per il supporto: “Loro sono stati forti anche per me, fortissimi e talentuosi. È grazie a loro che sono qui oggi, è grazie a loro che ho la fottuta forza di parlare contro la mia famiglia che ha messo a tacere me e i miei fan per anni. […] Devo così tanto ai miei fan che non hanno mollato mai in tutto questo tempo. Sono profondamente offesa dal fatto che le persone che in realtà lavorano per me, abbiano cercato di denunciare o citare in giudizio i miei fan, i miei fan signora, non i loro“.

Al termine del discorso pare che la Spears si sia anche messa a piangere. Speriamo che questo sia solo l’inizio della strada verso la sua vera libertà.

“È grazie a loro che sono qui oggi, è grazie a loro che ho la fottuta forza di parlare contro la mia famiglia che ha messo a tacere me e i miei fan per anni”. – Britney Spears #FreeBritney pic.twitter.com/asyb7tiGeP — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) July 14, 2021