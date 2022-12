Britney Spears prigioniera e in pericolo? Il marito risponde ai fan

Da settimane circolano sul web (soprattutto su TikTok e Twitter) teorie più o meno assurde su Britney Spears. C’è chi dice che la popstar sia morta e che sia poi stata rimpiazzata con una sosia. Altri fan credono che la principessa del pop sia chiusa in una clinica, che una ragazza molto somigliante alla cantante si sia sottoposta a numerosi interventi chirurgici per ricordare il più possibile l’originale e che questa tizia sia un burattino nelle mani di Sam Asghari e del team della Spears. La teoria meno folle è forse quella secondo cui Sam controllerebbe Britney (come ha fatto Jamie Spears per 13 anni), mentre – per rassicurare i fan – utilizzerebbe vecchi video da pubblicare sui social per far credere che sia tutto ok.

Sam Asghari rassicura i fan di Britney Spears: “Io non sto controllando nessuno”.

Ieri i paparazzi hanno beccato Sam Asghari a Los Angeles e gli hanno chiesto un commento sulle teorie del complotto che circolano on line. L’attore ha spiegato che non riesce nemmeno a decidere cosa mangiare a cena, figuriamoci se potrebbe mai controllare la moglie. Sam però comprende che i fan siano preoccupati, visto che in passato la Spears ha attraversato periodi difficili ed ha subito cose folli da parte del suo team e dei familiari.

“Se io controllo Britney? Non controllo nemmeno quello che mangiamo per cena. Cosa penso delle teorie dei fan e delle cospirazioni? Credo che in passato siano successe così tante cose, che capisco come mai succede questo. Sono protettivi con lei, dei bravi fan”.

Perez Hilton intanto continua a ribadire di conoscere la verità su quello che starebbe accadendo a Britney: “Come ho già detto non rivelerò cosa stà succedendo. Penso che non farei del bene a lei se parlassi. Si tratta di una cosa non bella e che in molti sanno nell’ambiente. Spero che la situazione migliori“.