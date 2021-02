Britney Spears e sua madre stanno facendo una battaglia legale a Jamie Spears, perché non vogliono che l’uomo sia a capo della conservatorship che tiene in gabbia la popstar. Lo scorso novembre c’è stata una prima piccola vittoria, quando la giudice ha approvato la compagnia scelta da Britney (la Bessemer Trust) per gestire – insieme a Jamie – il patrimonio della star. Il padre della cantante però si è opposto, congelando di fatto la situazione. Ieri durante la nuova udienza la giudice Brenda Penny ha respinto le obiezioni di mr Spears ed ha nominato ufficialmente la Bessemer Trust Co. come co-conservatore. Da oggi infatti papà Spears vedrà dimezzato il suo potere decisionale sui ‘big money’ di Britney.

L’avvocato della cantante ha fatto sapere che l’udienza di ieri non aveva nulla a che fare con la volontà della sua assistita di rimuovere definitivamente il padre dalla conservatorship. In tribunale il legale della Spears, Sam Ingham ha detto: “Adesso vogliamo un’equa divisione delle responsabilità tra Jamie e la Bessemer. Questo nella speranza che trovino insieme un modo migliore per gestire questo grande patrimonio. Non è un segreto che la mia cliente non voglia suo padre come co-conservatore, ma riconosciamo che la rimozione è una questione separata rispetto all’udienza di oggi“.

La guerra per dire addio al padre continua e l’avvocato di Britney Spears è stato chiaro sui motivi che spingono la sua cliente: “Lei ha dichiarato in più occasioni che ha paura di suo padre“.

PS. Se qualcuno di voi si chiede dove Jamie trovi tutti questi soldi per pagare un team di ottimi avvocati per restare a capo della conservatorship, la risposta è: IL PORTAFOGLI DELLA FIGLIA. Britney Spears infatti paga i suoi avvocati, ma anche quelli del padre, che la vogliono ingabbiata nella conservatorship, priva di ogni minima libertà.

🚨 The Judge has granted, Bessemer Trust, equal power to Britney Spears estate.

Her father can no longer make his own decisions when it comes to Britney!

The #FreeBritney movement has won its first victory! Congratulations to everyone and to Britney!🎉❤️ pic.twitter.com/JaFVQQWEdv

— Pop Tingz (@ThePopTingz) February 11, 2021