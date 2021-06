Un ex fidanzato con cui Britney Spears è stata circa due anni in questi giorni ha parlato col The Post rivelando altri dettagli scioccanti sulla vita della popstar. La sua identità non è stata svelata per “evitare ripercussioni da parte della famiglia Spears”, ma ovviamente la fonte è certa e la notizia è stata ripresa anche dal The Six.

“Tutto ciò che Britney Spears voleva era diventare mamma di una bambina, me l’ha sempre detto. Non è vero che Britney non ha mai chiesto al suo avvocato, Samuel D. Ingham III, di chiedere di porre fine alla custodia, glielo chiedeva quattro o cinque volte alla settimana. Le chiedeva espressamente ‘come faccio a porre fine a questo?’ e ancora ‘spero che qualcuno li citi in giudizio per questo, testimonierò se si arriverà a processo’”.

E ancora:

“Come già detto, Britney voleva una bambina, ma glielo hanno impedito: gli dissero che doveva fare lo spettacolo a Las Vegas e non potevano permettersi una gravidanza. Non sapevo avesse la spirale, ero convinto le dessero la pillola. Tuttavia la nostra vita sessuale era regolare, nessuno si è mai intromesso. Britney era sola in casa, quella parte andava bene”.

L’uomo ha poi rivelato che secondo lui le condizioni della custodia sarebbero peggiorate rispetto a quando la frequentava con lui, dato che ora non può neanche viaggiare in macchina da sola col nuovo fidanzato, mentre prima sì.

L’ex di Britney Spears: “Lei non parlava perché temeva le portassero via i figli”

“Aveva paura di ribellarsi o di parlare perché era preoccupata che avrebbero portato via i suoi figli. L’intera famiglia stava facendo soldi grazie a lei, suo padre guadagnava almeno 200 mila dollari l’anno, mentre a lei davano solo un assegno da 2 mila dollari a settimana. Il padre è un fallito, l’unica cosa che ha fatto nella sua vita è gestire un negozio di frullati e l’ha mandato in bancarotta. Senza i soldi di Britney non avrebbe niente”.

“Non gestiva i social”

Infine l’ex fidanzato ha rivelato che quando stava con lui Britney Spears non aveva accesso ai propri profili social. Questa notizia è stata smentita dalla social media manager della cantante Cassie Petrey, che ha rivelato che: “Britney crea i suoi post e scrive le sue didascalie per Instagram. Trova le immagini di Google, le immagini di Pinterest, le citazioni, i meme e tutto il resto se stessa. Nessuno le sta suggerendo nessuna di quelle cose“.