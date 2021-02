Dopo il figlio Jayden James Federline e la cugina di Britney Spears, Alli Sims, lo scorso settembre anche il secondogenito di Kevin Federline ha parlato di quello che sta accadendo nella vita della popstar americana. Kaleb Jackson Federline in una diretta ha detto che lui e i suoi fratelli supportano il movimento Free Britney e che il padre della principessa del pop è un violento.

One of Kevin Federline’s sons, Kaleb, apparently went on Instagram Live and said he likes Britney and she always treated him like a mom. He also says Jamie Spears is abusive and Britney’s kids “went to live with dad” because otherwise bad things would happen. #FreeBritney pic.twitter.com/1NlRCOciAg

— Britney Fan 🌹 (@BritneyHiatus) September 13, 2020