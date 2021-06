Britney Spears è tornata a rispondere alle domande dei fan. Questa volta però nessuna risposta assurda su film Disney o fiori preferiti, la cantante di Overprotected ha parlato di un suo viaggio in Italia e di un possibile addio alle scene.

“Sono qui pronta a rispondere a tutte le vostre domande. Qual è il mio viaggio di lavoro preferito? Probabilmente è quello che ho fatto in Italia molto tempo fa. Donatella Versace mi ha invitata e sono stata nella sua meravigliosa villa. Era davvero tutto bello, c’è stato un magnifico show di moda. Mi sono tanto divertita in quell’occasione”.

Quanto avrei voluto assistere alle chiacchierate tra Donatella e Britney…

Britney with Donatella Versace in Milan, 2002#MTVStars Britney Spears pic.twitter.com/veay2WWDvA — lady on the mars (@LadyOnTheMars) December 5, 2015

Donatella Versace shared this throwback picture of her and Britney on Instagram pic.twitter.com/rnYFwBa46S — ✨ (@forbritbrit__) May 14, 2021

britney and donatella versace at the launch of the spring-summer collection – versace fashion show in milan (2002) pic.twitter.com/WcerTanajw — (@thebritzone) May 9, 2020

Britney Spears si ritira dal mondo dello spettacolo?

La principessa del pop ha rivelato che non sa se tornerà mai ad esibirsi: “Poi mi avete chiesto se sono pronta a salire nuovamente sul palco o se non lo farò più. Sul serio, non ne ho idea. Adesso mi sto divertendo. Sono in un momento di transizione nella mia vita e me lo sto godendo“.

Questo non sorprende, perché uno dei figli di Britney due anni fa ha rivelato che la madre era pronta a dire addio alla musica. Anche una fonte vicina alla popstar lo scorso dicembre ha parlato di un possibile ritiro.

“La verità è che Britney Spears ama esibirsi e ama i suoi fan, ma la sua vita adesso ruota attorno ai suoi ragazzi e alla sua famiglia. Per quanto riguarda la sua carriera, lei è stata al top così tante volte, ormai è un’icona. Adesso si trova ad un punto in cui guarda con affetto ai suoi 20 anni nel settore. Ed è per questo che è pronta a fare le valigie per sempre una volta che avrà raggiunto un accordo con l’etichetta discografica lo farà. Cosa farà lontana dalla musica? Quello che vedete su Instagram, guardate l’account”.