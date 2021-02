Il documentario sulla conservatorship, le dure parole del fidanzato contro il padre e i messaggi pieni di affetto dei colleghi, questi sono stati giorni intensi per Britney Spears. Poche ore fa la principessa del pop ha rotto il silenzio e dal suo profilo Instagram ha ricordato i giorni in cui dominava il palco.

La popstar ha pubblicato la sua performance di Toxic del 31 dicembre 2017 ed ha scritto: “Non posso credere che questa performance di Toxic sia di 3 anni fa! Ho sempre amato stare sul palco, adesso però mi prendo del tempo per imparare ad essere una persona normale. Mi piace godermi le piccole cose della vita di tutti i giorni. Ogni persona ha la sua storia e il suo punto di vista sulle storie degli altri. Abbiamo tutti così tante vite belle e luminose e sono tutte diverse. Ricordate, non importa quello che pensiamo di sapere sulla vita di una persona, non è niente in confronto alla persona reale che vive dietro l’obiettivo“.

E questo periodo lontana dalle scene durerà ancora un po’, visto che il suo avvocato ha rivelato che Britney non intende tornare a cantare fino a che suo padre avrà un ruolo di rilievo nella tutela legale.

Can’t believe this performance of Toxic is from 3 years ago !!! I’ll always love being on stage …. but I am taking the time to learn and be a normal person ….. I love simply enjoying the basics of every day life !!!! @NYRE pic.twitter.com/Kthh9fIWtJ

— Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021