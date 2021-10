Per 13 anni Britney Spears ha vissuto in una gabbia. All’inizio nemmeno noi fan ci rendevamo davvero conto di quanto la tutela le avesse tolto ogni libertà. Nel 2019 le cose sono cambiate, quando abbiamo scoperto alcuni dettagli sconvolgenti legati alla conservatorship ed è nato così il movimento FreeBritney. Per almeno un anno i media ci hanno etichettati come complottisti ed hanno dedicato pochissimo spazio alla situazione della popstar americana. Lo scorso giugno le dichiarazioni della cantante in tribunale hanno scatenato un terremoto e improvvisamente tv, piattaforme streaming e giornali si sono accorti del FreeBritney ed hanno capito che i rumor sulla conservatorship erano addirittura meno tremendi della verità.

Ieri sera la Spears – di ritorno da una vacanza con Sam Asghari – ha trovato del tempo per ringraziare tutti i fan: “Parlo al movimento FreeBritney. Ragazzi non ho parole, grazie a voi ragazzi e alla vostra costante resilienza nel combattere per liberarmi dalla mia tutela, la mia vita ora va in quella direzione! Ieri sera ho pianto per due ore perché i miei fan sono i migliori e lo so. Sento i vostri cuori e voi sentite il mio. Questo so che è vero“.

#FreeBritney movement … I have no words … because of you guys and your constant resilience in freeing me from my conservatorship … my life is now in that direction !!!!! I cried last night for two hours cause my fans are the best and I know it … pic.twitter.com/7OpsOKoHNc — Britney Spears (@britneyspears) October 4, 2021

Britney Spears e i piani per il futuro.

A novembre ci sarà l’udienza che potrebbe mettere fine definitivamente alla conservatorship. Se tutto andrà bene la Spears pare che si prenderà del tempo per vivere la sua vita senza catene.

“Adesso non ha in mente di tornare ad esibirsi. La musica non è nel suo prossimo futuro. Come avete già letto, fino a che la tutela sarà in vigore lei non tornerà al lavoro. Ma

anche dopo la fine della conservatorship Britney si prenderà del tempo per godersi la libertà. Le nostre fonti ci dicono che vuole sposarsi con Sam Asghari e avere un altro figlio”.

Getting back on my feet after my trip to French Polynesia 🇵🇫 !!!! Such a cool place ☀️🌊🏖👙 !!! pic.twitter.com/qU92oXeMwd — Britney Spears (@britneyspears) October 4, 2021