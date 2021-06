A 24 ore dalla sua testimonianza in tribunale, il team di Britney Spears è tornata a parlare ai fan. La cantante americana ha ammesso di aver mentito quando diceva di stare bene. Ma in questo nuovo post su Instagram qualcosa non torna e moltissimi fan sono convinti che non sia stata Britney a scriverlo.

“Voglio rivelarvi un piccolo segreto. Credo che come persone tutti noi desideriamo una vita da favola. La mia vita appare come meravigliosa e perfetta. Penso che tutti ci sforziamo per far sì che la nostra vita sia bella. Quello era uno dei tratti migliori di mia madre. Non importa quanto fosse una brutta giornata, quando ero più piccola, per il mio bene e dei miei fratelli, faceva sempre finta che tutto andasse al meglio.

Sto dicendo queste cose perché non voglio che la gente pensi che la mia vita sia davvero perfetta, perché ASSOLUTAMENTE NON LO È. E se avete letto qualcosa su di me nelle notizie di ieri ovviamente ora sapete che il mio privato è lontano dall’essere perfetto. Mi scuso per aver finto di essere stata bene negli ultimi due anni. L’ho fatto per il mio orgoglio ed ero imbarazzata nel condividere quello che mi è successo. Ma onestamente, chi non vuole apparire divertente su Instagram?

Che ci crediate o meno, fingere di stare bene mi ha davvero aiutato, quindi per questo ho deciso di postare questa citazione oggi. Instagram mi ha aiutato in questo periodo che sto attraversando. Quindi ho deciso di leggere più favole”.

Secondo voi una che 24 ore prima dice che suo padre deve andare in carcere e che vorrebbe denunciare tutta la sua famiglia, scriverebbe mai un post sulle qualità della madre citando anche i fratelli? Ma soprattutto, una donna che ha spiegato di aver mentito perché pensava di passare per pazza, adesso direbbe mai ‘mi ha fatto bene fingere e l’ho fatto per il mio orgoglio‘?. Quando Britney sarà davvero libera sono certo che avremo tante rivelazioni anche sul suo Instagram e su com’è stato gestito.

Why is Cassie still posting these captions on Britney Spears’ Instagram that are so evidently NOT written by Britney herself? Like we caught y’all yesterday, it’s over 😭 #FreeBritney pic.twitter.com/eNw4oTLSBn — s ∇ (@beymatica) June 24, 2021

Britney Spears, il post che dovrebbe aver scritto la cantante.