A poche ore dall’ultima udienza per la conservatorship è arrivata una bella notizia dall’universo di Britney Spears. Stamani Urban Outfitters ha annunciato l’uscita di un vinile di un nuovo singolo ‘Swimming In The Stars‘. Il pezzo pare sia stato registrato tra il 2015/6 per Glory, ma è stato stato scartato.

“È molto EDM, sembra come se fosse un featuring tra Britney Spears e Zedd. Vocalmente è tutto perfetto, c’è qualcosa di mistico, il pezzo è davvero bello“. Così hanno descritto la canzone quelli che l’hanno già ascoltata.

Se il vinile sarà in vendita da gennaio, il brano pare uscirà a breve sulle piattaforme di streaming. Dall’anteprima l’atmosfera sembra quella di Man On The Moon e infatti pare che il produttore sia lo stesso, Dan Book.

Nell’attesa che Jamie Spears venga scaricato dal ruolo di tutore legale di Britney e che lei torni in studio di registrazione, godiamoci questa nuova perla estratta da Glory.

Britney Spears, ascolta l’anteprima di “Swimming In The Stars”.

🚨 MEU DEUS 🚨 Trecho inédito de “Swimming In The Stars”, música do álbum Glory (2016) que está sendo lançada oficialmente pela Urban Outfitters em vinil. pic.twitter.com/GbxZukjL2w — Britney Spears Brasil (@BSpears_BR) November 11, 2020

😍😍😍 so let’s go swimming in the stars tonight pic.twitter.com/MvG51QwZGL — #FueraMerino 🤮 (@Lebito) November 11, 2020