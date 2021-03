Dopo anni di silenzio adesso Sam Asghari ha iniziato a parlare. Un mese fa il fidanzato di Britney Spears ha attaccato pubblicamente Jamie, il padre della popstar, e l’ha fatto attraverso i social, ma anche durante una chiacchiera con i paparazzi. Evidentemente adesso il ragazzone c’ha preso gusto a parlare e in questi giorni ha rilasciato un’intervista a Forbes in cui parla dei suoi progetti professionali e della sua relazione con la principessa del pop. Sam – tra le tante cose – ha rivelato che vorrebbe diventare padre.

Per il momento Britney Spears non può liberamente scegliere di restare incinta visto che la conservatorship glielo impedisce. Sono quasi sicuro che quando la gabbia che la tiene prigioniera sarà aperta esaudirà il sogno di Sam e poi (forse) tornerà sul palco.

“Ero già conosciuto per un video musicale, quindi non volevo farne un altro. Volevo fare TV, volevo fare dei film. La mia strategia per la recitazione è stata quella di allontanarmi dai video musicali. Non volevo fare di più ed essere conosciuto come l’attore di video musicali, ma un mio buon amico stava lavorando a un progetto e mi hanno indirizzato al team che stava scegliendo il ruolo principale per “Slumber Party”. La mia attuale fidanzata ha scelto personalmente me da una serie di foto di modelli.

Il mio amico mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ho bisogno che tu ci sia. Credimi, devi presentarti’ Era un progetto segreto. Quindi mi sono presentato per il mio amico. Mi sono presentato e da lì è iniziato tutto”.